Bürgerservices nur noch nach Terminabsprache

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie müssen die bereits getroffenen Maßnahmen der Stadt Gersthofen und insbesondere der Zugang zum Rathaus und dem Bürgerservicezentrum angepasst werden. Persönliche Besuche sind ab Montag, den 29. November 2021, nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Termine können online unter gersthofen.de und den hier gelisteten Telefonnummern und E-Mail-Adressen vereinbart werden. Der Zutritt zum Gersthofer Weihnachtswunschbaum im Bürgerservicezentrum ist weiterhin ohne Termin möglich.



Zu beachten: Im gesamten Rathaus sowie anderen städtischen Einrichtungen gilt Maskenpflicht nach FFP2-Standard sowie die 3G-Regel. Besucher müssen einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen aktuellen Nachweis über einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen.



Personen, die Grippesymptome, insbesondere Husten oder Fieber haben, werden gebeten, den gesundheitlichen Status vor einem Besuch beim Hausarzt, einem anderen testenden Arzt oder mit vorheriger Terminvereinbarung im Testzentrum des Landkreises in Hirblingen abzuklären.



Erster Bürgermeister Michael Wörle zur aktuellen Lage: „Wir befinden uns durch die 4. Welle der Corona-Pandemie erneut in einer schwierigen Situation, in der es gilt sich und andere zu schützen. Ein wichtiger Baustein dazu ist die Impfung gegen das Covid-19-Virus – aber auch Masken und die 3G-Regel helfen, um weitere Infektionen zu vermeiden. Daher hat sich die Stadt Gersthofen dazu entschlossen, um weiterhin die Rathausservices anbieten zu können, die Zugangsbeschränkungen anzupassen. Auch in Zukunft werden wir die aktuelle Corona-Lage weiter beobachten, kommende Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene abwarten und unsere Strategie entsprechend anpassen.“ (Text: Stadt Gersthofen)

