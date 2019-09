Gersthofen : Feuerwehrhaus |

Am 28.September 2019 um 10.00 Uhr

Am Feuerwehrhaus in 86368 Rettenbergen, Rettenberger Str. 7a



10.00 Uhr: Vortrag: „Wald und Wild“ von Thomas Miehler, Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Augsburg



Nachmittags:

Exkursion mit den Jagdvorständen sowie dem Jagdpächter

Leitung: Thomas Miehler



In Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Forstleute



BUND Naturschutz Kreisgruppe Augsburg