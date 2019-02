So retten Sie die Bienen! Mit dem Augsburger Bienen-Zertifikat

Jedermann kann hier direkt Einfluss geltend machen: lokal erzeugte Nahrungsmittel einkaufen, lokale Schutzmaßnahmen unterstützen.Dasist hierauf ausgerichtet und für jedermann zugänglich.Ein Teil der landwirtschaftlichen Fläche der HABKA GbR, einem landwirtschaftlichen Betrieb im Ort Hirblingen (Stadt Gersthofen), steht nunmehr für ein noch höheres Maß an Ökologie und Artenschutz gegen Entgelt zur Verfügung, indem diese Flächen zeitlich befristet ausschließlich den Insekten und den ökologischen Habitaten überlassen werden.Mehr Infos gibt es unter:Jeder kann nun also mit einem geringen Beitrag selbst aktiver Teil des Artenschutzes für die bedrohte Flora und Fauna und der Verbesserung des Lebensraumes. Im Unterschied zu gesetzlichen oder sonstigen politischen Lösungen ist das Augsburger Bienen-Zertifikat sofort verfügbar und kann bereits in 2019 seine Wirkung entfalten.Ein solches Zertifikat kann auch als Geschenk wie zum Beispiel am Valentinstag oder zu sonstigen Anlässen genutzt werden.Die Idee hierzu kommt vom Hirblinger Unternehmer und Landwirt Dr. Markus Brem (habka2010@gmx.net). Weitere Informationen gibt er gerne. Am 1. März um 19 Uhr gibt es im Mehrzweckgebäude in Hirblingen eine Informationsveranstaltung.