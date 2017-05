LPV-Kindersafari: Baum-Freunde

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. veranstaltet eine Kindersafari über unsere Baum-Freunde. Gemeinsam mit der Naturpädagogin Susanne Eberl wird spielerisch die Geschichte der Bäume und ihr Wert in unserem Leben erkundet. Mit Baumrätseln und Memory tauchen wir in die Welt dieser Riesen.Die kostenfreie Veranstaltung ist für Kindern ab 6 Jahren gedacht. Bitte Brotzeit und Getränk mitbringen. Treffpunkt ist in Gersthofen am Parkplatz am Lechkanal gegenüber dem Europaweiher. Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de