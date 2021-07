Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Fokus: Neues Konzept der Stadt Gersthofen geht an den Start.

Grünfläche Ballonmuseum Bahnhofstraße

Ecke Brahmsstraße

Nogentpark

Haltestellen ggnü. Pestalozzischule

Grünfläche Brucknerstraße Ecke

Schulstraße

Park & Ride Platz Westseite Bahnhof

Europaweiher

Sudetenstraße

Grünfläche Rügener Park

Grünfläche Donauwörther Straße

Bereich Friedhof/Kreuzstraße

Ikea

Seit zwei Jahren kommt er zusammen, sammelt Ideen und berät zum Thema Biodiversität und Artenvielfalt in der Stadt. Neben den Mitgliedern des Stadtrates und der Stadtverwaltung sind auch regionale Vereine und Verbände aktiv beteiligt. Der vierte Runde Tisch setzte sich nun zum Ziel, das Thema Biodiversität und Artenschutz einer noch breiteren Öffentlichkeit erlebbar zu machen und lädt Interessierte zur aktiven Mitarbeit ein. Unter anderem wurde z. B. der Bundesweite Pflanzwettbewerb 2021 vorgestellt, zu welchem ein Aufruf zum Mitmachen veröffentlicht wurde. Die Gewinner werden nach der Einsendefrist (31. Juli) veröffentlicht. Weitere Informationen sind unter www.wirtun-was-fuer-bienen.de erhältlich.Auch die Stadtverwaltung hat in den letzten zwei Jahren, zusammen mit dem Biodiversitätsberater Dr. Philipp Unterweger einige Flächen neu angelegt und die insektenfreundliche Pflege von Bestandsflächen optimiert. Eine umfangreiche Schulung des Bauhofes und die direkte Begleitung der Maßnahmen dient dazu, den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der kompetenten Grünflächenpflege zu helfen. Der „neue Look“ führt mittelfristig zu artenreichen Blumenwiesen, ohne dabei die bereits intensiv zur Freizeitgestaltung und Erholung genutzten Rasenflächen zu beeinträchtigen. Randflächen, Straßenränder, Beete und einige Grünflächen werden zu artenreichen Hummeltummelplätzen und Schmetterlingswiesen umgewandelt. An verschiedenen Standorten konnte dieses Konzept schon in diesem Jahr in voller Pracht erlebt werden. Eine bunte und lebenswerte Stadt, mit gesteigertem Erholungswert und einer leistungsfähigen Natur, die uns frische Luft, sauberes Wasser und bestäubende Insekten bereitstellt, ist das Ziel. In den vergangenen Wochen wurden die ersten Umsetzungen bereits im Stadtbild sichtbar, so zum Beispiel entlang der Augsburger-/Donauwörther Straße, denn hier sind aktuell rote Substratflächen am Straßenrand zu sehen. Hierbei handelt es sich um die Grundlage für neue Blühwiesen, der Untergrund ist für die Ansaat spezieller Blühmischungen geeignet. Und auch an vielen weiteren Stellen im Stadtgebiet geht es bereits deutlich „grüner“ zu, denn auf insgesamt zehn Flächen heißt es für den Bauhof nun ein neues Mahdkonzept zu verfolgen, um wertvolle Lebensräume für Insekten zu schaffen und zu erhalten. Maximale Artenvielfalt bei maximaler Verkehrswegesicherungspflicht und attraktivem Aussehen ist das Ziel. Konkret betrifft dies momentan Flächen in folgenden Arealen:„Wir wollen Klimaschutz leben und nicht nur darüber sprechen. Dazu gehören zum Beispiel auch neue E-Tanksäulen in der Rathaustiefgarage, die noch in diesem Sommer in Betrieb gehen. Während des Besuchs der Stadthalle oder des Rathauses können Bürgerinnen und Bürger diese zu Beginn sogar kostenfrei nutzen. Auch die Inbetriebnahme des Energiemonitors der LEW oder unsere kommunale Klimapartnerschaft mit Baringo County zahlt auf unsere Gesamtstrategie Klimaschutzund Nachhaltigkeit ein. Und künftig soll es noch viele weitere Projekte geben, wie zum Beispiel die Erstellung einer CO²-Bilanz, die Teilnahme an der europäischen Mobilitätswoche und die Zertifizierung zur Fairtrade Town!“ gibt Michael Wörle noch einen kleinen Ausblick.