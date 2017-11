Gersthofen : Lechauen |

Für mich ist die Blaumeise, einer der schönsten heimischen Meisenvögel.

An Farbenpracht steht sie vielen "Exoten" in nichts nach.Sie lebt in Laub- und Mischwäldern und ist auch häufig in Parkanlagen und Gärten zu finden.Es ist nicht leicht, ein scharfes Foto dieses kleinen Singvogels zu schiessen, da er ständig in Bewegung ist.Mehr zur Blaumeise findet ihr auf Wikipedia