Der Eisvogel (Alcedo atthis)

Gersthofen : Dschungelpfad in den Lechauen Nord |

3 Stunden und 35 Minuten, unbeweglich, den Finger am Auslöser, höchst konzentriert,

den Blick auf den einen Ast gerichtet, der so hoffe ich als Ansitz dient.Plötzlich hinter mir Geräusche. Ein Fuchs? Ein Reh?Nein! Eine Familie, die den kleinen Pfad zum Bachufer entdeckt hat. Als sie mich entdeckt haben, machen sie sich sogleich unverrichteter Dinge wieder auf den Rückweg."Das wars", geht es mir durch den Kopf und in Gedanken fange ich schon an meine Sachen zu packen... und dann, wie aus dem Nichts, lautlos setzt er sich nieder, mein erster prachtvoller Eisvogel, schimmernd wie ein Edelstein....welch ein Glück!