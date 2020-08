Wladimir Kaminer | Die Kaminer Show 2020

WLADIMIR KAMINER schildert facettenreich, lebendig und gleicher­maßen unterhaltsam Beobachtungen des Lebens mit seinen Freuden und Schattenseiten. Die Besucher entdecken beispielsweise das All­tägliche im Leben besonderer Menschen und das besondere im Leben der sogenannten Durchschnittstypen.KAMINER selbst beschreibt dies wie folgt: „Ich konstruiere keine Ro­mane, wo die Helden sich am Anfang verlieren und am Ende zu­sammenkommen und zwischendurch lange aus dem Fenster schauen. Sondern ich versuche, in meinem Leben und im Leben mei­ner Mitmenschen etwas zu erkennen, was einen gehobenen Wert hat.“ Seine Werke werden seit „Russendisko“ (2000) millionenfach verkauft und bestimmt ebenso häufig in Bibliotheken ausgeliehen.Die Veranstaltung wurde vom Ballonmuseum in die Stadthalle Gersthofen verschoben.Tickets gibt's HIER