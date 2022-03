"Wissen wie's geht" - Familienführung im Ballonmuseum Gersthofen

Gersthofen : Ballonmuseum Gersthofen |

Das Ballonmuseum bietet am Sonntag, den 17. April 2022, eine öffentliche Familienführung an. Die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher werden zusammen durchs Museum geführt und erfahren dabei viel Wissenswertes und Kurioses rund um das Ballonfahren: Von den Anfängen bis zur Gegenwart ... und warum der Augsburger Raum so eine große Rolle spielt.



Die Führungen sind kostenfrei, es fallen lediglich die Eintrittsgebühren ins Museum an. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0821/2491-506 oder per E-Mail an ballonmuseum@gersthofen.de



Bitte beachten Sie: Der Einlass ist nur unter Beachtung der 3G Regel (genesen, geimpft oder getestet) mit entsprechendem Nachweis gestattet. Im Museum sind die allgemeinen Abstands- und Hygienregeln zu beachten, es gilt weiterhin die Maskenpflicht während des gesamten Aufenthaltes im Museum.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!