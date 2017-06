Weißwurstfrühstück mit Musik am 2. Juli 2017 ab 10 Uhr

Wie seit vielen Jahren gewohnt beendet das Team der Stadthalle Gersthofen die Theatersaison mit einem kleinen kulinarisch-musikalischen Event für die Abonnenten. Zum Weißwurstfrühstück sind aber auch andere Stadthallenbesucher herzlich eingeladen.Das Stadthallenteam erwartet die Besucher bei gutem Wetter am Sonntag, den 2. Juli ab 10 Uhr im Stadtpark neben der Stadthalle. Für die musikalische Umrahmung sorgt diesmal der Gersthofer Musiker Fips Fischer mit seinen Two Shotguns.Ein Paar Weißwürste mit Senf und Breze gibt es an diesem Tag für 3,70 €. Theaterabonnenten der Stadthalle Gersthofen bekommen an diesem Sonntag ein Paar gratis. Weißbier und andere Getränke schenkt das Team vom Creativ Catering Stransky & Treutler aus .