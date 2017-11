Weihnachtliches in der Stadtbibliothek Gersthofen

Liebe Myheimat-Leser,wer sich schon ein wenig in Weihnachtsstimmung versetzen möchte, wird sich über folgende Angebote freuen: weihnachtliche Romane und Sachbücher, Koch- und Backbücher sowie Musik und Filme werden ab sofort in der Bibliothek und der Onleihe für Sie präsentiert, schauen Sie einfach vorbei . Einen inspirierenden Gesamtüberblick in unserem Katalog, finden Sie hier: http://bit.ly/2ATg12j

Außerdem freuen wir uns, in der Adventszeit auch Malkurse zur Einstimmung auf die Feiertage, anbieten zu können.

Malen mit weihnachtlichen Gewürzen – für Kinder ab acht Jahren. Kursleitung:Sabine Birgmeier.

Hier stehen der 2.12. Und der 9.12.2017 von jeweils 10-13 Uhr, als Kurstermine zur Auswahl.Die Kinder malen ein duftendes Bild im Format von ca. 50x50 cm, das sie nach dem Kurs mit nach Hause nehmen können.Um Voranmeldung in der Bibliothek wird aufgrund einer Mindestteilnehmerzahl gebeten, die Kursgebühr beträgt € 8,- (inkl. Materialkosten).Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Vorweihnachtszeit und angenehme Feiertage!