Waldmesse am Peterhof mit der Chorgemeinschaft Gersthofen

Die traditionelle Waldmesse am Peterhof findet heuer am Sonntag, den 2.Juli

statt. Ab 10 Uhr unterhält die Stadtkapelle Gersthofen und der Chor mit fröhlichen Melodien. Beginn der heiligen Messe ist um 10.30 Uhr und wird von Stadtpfarrer Ralf Gössl in Gottes wunderbarer Natur zelebriert.

Es können Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. Bei Regen entfällt der Gottesdienst.