Veranstaltungen der Stadtbibliothek Gersthofen 2019

Eine große Auswahl an vielseitigen, interessanten und unterhaltsamen Veranstaltungen



Neben der bereits bekannten AUSerlesen-Reihe gibt es nun auch eine, sie präsentiert Ihnen Veranstaltungen in und der Stadtbibliothek und auf der Dachterrasse.Zu den Veranstaltungen derzählen heuer Lesungen (Samstag, 11.5.2019, Erich Pfefferlen mit einer Lesung anlässlich des Tags der Bücherverbrennung und Donnerstag, 24.10.2019 Maximilian Czysz mit der Lesung der verflixten 7 aus den „Mordsgeschichten“) und zudem drei Sommerkinoabende auf der Dachterrasse zu den Themen Fußball, Ferien sowie Freundschaft.In dersehe Sie Moses Wolff und Stefanie Gregg mit „Lesen bis der Mord kommt und Wahrheit oder Wein“ - an diesem Abend wird es dank dem Weinladen Lemberger eine besondere Weinauswahl für Sie geben, Jo van Nelsen mit dem Tucholsky-Abend „Ein Panter in Berlin“, Claudia Brendler und Uusikuu mit „WANDERLUST - TEXT MEETS TANGO“ - hier darf zu finnischem Tango getanzt werden – sowie Max Goldt mit einer Lesung aus seinen wunderbaren Texten! Weitere Informationen finden Sie unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de Veranstalter ist die Stadtbibliothek Gersthofen: Bahnhofstr. 12 | 86368 Gersthofen | Tel. 08 21 / 24 91 - 513.Karten sind im Vorverkauf der Stadthalle Gersthofen erhältlich: Bahnhofstr. 12 | 86368 Gersthofen | Tel: 0821 / 2491-550.