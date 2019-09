Traummelodien der Operette | Gala-Konzert

Mit einer kräftigen Portion "Wiener Schmäh", schönen Kostümen und großer Begeisterung intonieren die namhaften Vokalisten populäre Stücke wie Wer uns getraut, Komm in die Gondel, Ich bin die Christel von der Post, Brüderlein und Schwesterlein, uvm.Auch ein zartes Augenzwinkern darf nicht fehlen, beim Pas de deux Pizzicato Polka, dem Kaiserwalzer, bei An der schönen blauen Donau, dem CAN CAN, der Tritsch-Tratsch-Polka und genauso beim Radetzky-Marsch.Ein Ballettensemble, das sich aus den begabtesten Tänzerinnen und Tänzern des FERNSEHBALLETT PRAG zusammensetzt, ergänzt mit ihren farbenprächtigen Kostümen diese Operetten-Gala und macht sie zu einem Fest der Sinne! Die Musiker vom NATIONALTHEATER BRÜNN entzünden ein wahres musikalisches Feuerwerk. Lassen Sie sich be- und verzaubern!Die erstklassigen Sopranistinnen Ginger McFerrin und Katrin Lopez, sowie der Tenor Mila Wilden sind allesamt gefeierte Stars an renommierten europäischen Häusern. Auch die, zwischenzeitlich eher selten zu hörende Zither, gespielt von der international bekannten Ursula Meistner, ist ein exklusiver Bestandteil des Programms.Das Ganze wird auch noch unterhaltsam und charmant moderiert!Tickets gibt's HIER