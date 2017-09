TAP-Factory | Die Rhythm-Energy-Comedy

Die hochgradig visuelle und abwechslungsreiche Show, in der viel Power und Unterhaltungskunst steckt, führt Sie durch einen elektrisierenden Mix der unterschiedlichsten Tanzformen, der Sie gefangen nehmen wird. In Verbindung mit einer komplett choreographierten und überwältigenden Live-Percussion-Darbietung verschmelzen alle Elemente zu einem energiegeladenen Show-Event.Kreiert wurde dieses einzigartige Format vom international gefragten Tänzer, Choreografen und Regisseur Vincent Pausanias. Nach ausverkauften Shows in Europa, den USA und Südamerika kommt TAP FACTORY nun erstmals auch nach Deutschland und damit auch zu uns nach Gersthofen.Tickets gibt's HIER