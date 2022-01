Tag der offenen Tür Johanneskindergarten und -hort Gersthofen

Sie sind auf der Suche nach einer familiären Kita? Dann lernen Sie uns an unserem Tag der offenen Tür kennen.Wir sind ein 3 gruppiger Kindergarten für 2,5 - 6 jährige und ein kreativer Integrativhort mit 40 Plätzen für 1. - 4. Klasse.Unser Haus bietet ein tolles großes Gartengelände, die Bushaltestelle der Bekenntniskirche liegt direkt unterhalb und wir sind in das Gemeindeleben der evangelischen Bekenntniskirche gut verknüpft und eingebunden.Sie wollen noch mehr über uns erfahren? Unser liebevolles und engagiertes Team freut sich, Sie am Samstag, den 5.2.2022 von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr bei uns begrüßen zu dürfen.Adresse: Dietrich - Bonhoeffer - Weg 6, 86368 GersthofenHomepage: https://johannes-kindergarten-gersthofen.e-kita.de... Kontakt unter: 0821/ 49 13 39