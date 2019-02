Stefan Kröll | GOLDRAUSCH 2.0

Nach dem bayernweit erfolgreichen Programm „Gruam- Bayern von unten“ ist der KabarettistSTEFAN KRöLL nun in Sachen „Goldrausch 2.0“ unterwegs. Beim Besuch des neuen Programms im Ballonmuseum erwartet die Besucherinnen und Besucher ein lebendiger, skurriler und urkomischer Ritt durch seine abgründigen Themenwelten.Im „Goldrausch 2.0“ vermutet man zunächst im wörtlichen Sinne die Gier nach dem wertvollen Edelmetall, wie sie etwa in der faszinierenden Welt der Azteken vorkommt. Tatsächlich ist die Kultur der Maya und Azteken auch Teil des Programms. Kröll-Kenner wissen jedoch, dass hinter einem scheinbar harmlosen Thema eine explosive Mischung aus abgründigen Verbindungen und völlig unerwarteten Brüchen lauert.Waren die Spanischen Eroberer Anhänger von Real Madrid oder Barcelona? Was hat der Opferkult der Azteken mit Privatpatienten zu tun? Und warum war „Schreiben nach Gehör“ schon bei den Maya der allergrößte Blödsinn? Es steckt wieder viel Kreatives und Unerwartetes in diesem Programm, von Joseph Beuys bis zu den Goldgräbern am Schliersee.Man darf gespannt sein!Tickets gibt's HIER