Stammtisch des Nogent-Vereins

Der Partnerschaftsverein Nogent-Gersthofen lädt wieder ein zu seinem monatlichen Stammtisch am Donnerstag, 28. März um 19.oo Uhr im Wirtshaus am Sportplatz, Gersthofen, Sportallee 12.

Da diesmal ein Redaktionsmitglied der AZ zu Gast sein wird, um Erfahrungen und Anekdoten aus der 50jährigen Partnerschaft für einen Pressebericht zu sammeln, wäre ein zahlreicher Besuch sehr wünschenswert. Sicher gibt es viele, die einmal in Nogent waren oder französische Gäste bei sich beherbergt haben und über die eine oder andere nette Begebenheit berichten können.