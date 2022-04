Stadtkapelle setzt auf bewährtes Führungsteam und stellt neuen Dirigenten vor

Gersthofen.Nach zwei Jahren fand die Mitgliederversammlung der Stadtkapelle Gersthofen wieder in Präsenz im Gasthof Stern statt. Der 1. Vorsitzende, Dr. Rainer Schaller, beschrieb in seinem Bericht über die letzten beiden Jahre eindrucksvoll die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf den Verein und dessen Aktivitäten. Drei Frühlingskonzerte sind ausgefallen. Monatelang konnten keine Proben durchgeführt werden. Nach Lockerungen waren unter Einhaltung des vorgeschriebenen Hygienekonzepts maximal 10 Personen bei den Proben erlaubt.Im Jahr 2020 gab es insgesamt nur 5 Auftritte, nämlich zwei Kirchenkonzerte im Januar vor dem Ausbrauch der Pandemie und im weiteren Verlauf noch drei für kleine Bläsergruppen bei Trauerfeiern.Die Zahl aller Auftritte stieg dann im Jahr 2021 immerhin auf 12. Das herausragende Ereignis war die Verleihung der Pro-Musica-Plakette beim zentralen bayerischen Festakt in der Stadthalle Gersthofen. Das Blechbläserquintett der Stadtkapelle umrahmte die Veranstaltung musikalisch und bekam dafür viel Lob von der anwesenden Musikprominenz. Anlässlich der Preisverleihung ist eine umfangreiche Festschrift erschienen, in der über 100 Jahre Gersthofer Blasmusik chronologisch in Wort und Bild dargestellt werden. Großer Dank gebührt hier Dr. Rainer Schaller, der in mühevoller Arbeit die Unterlagen vervollständigt, den Antrag gestellt und die Festschrift verfasst hat. Die Versammlung spendete ihm dafür anerkennenden Beifall.Dr. Schaller unterstrich, dass es trotz der schwierigen Umstände in der Corona-Zeit gelungen sei, den Verein zusammenzuhalten. Leider hätten einige ältere Musiker aufgehört und Lücken in der Besetzung hinterlassen.Ende 2021 musste sich der Verein einen neuen musikalischen Leiter suchen. 6 Bewerber stellten sich jeweils bei einem Probedirigat vor. Am Ende entschieden sich die Musiker und Musikerinnen mehrheitlich für den Bezirksdirigenten des Bezirks 15, Gerhard Kratzer, der sein Amt im April antritt.Die Vorsitzende des Bezirks 15 im Allgäu Schwäbischen Musikbundes (ASM), Angela Ehinger, konnte zwei aktive Musiker für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Blasmusik mit Urkunde und Anstecknadel auszeichnen: Reinhard Kiendl und Rupert Groß für 60 Jahre.Ehinger unterstrich in ihrem Grußwort, dass der Bezirk 15 gut durch die Corona-Zeit gekommen sei. Es sei nur ein geringer Mitgliederschwund zu verzeichnen. Die Kapellen freuten sich, dass sie wieder proben und auftreten könnten. Die ersten Konzerte hätten stattgefunden. Allerdings lägen die Besucherzahlen noch deutlich unter dem früheren Niveau. Sie bedauerte, dass es immer schwieriger werde, Ehrenamtliche für Führungspositionen in den Vereinen zu gewinnen. Sie sprach dem 1. Vorsitzenden, Dr. Rainer Schaller, ihren Dank aus für seinen enormen Einsatz sowohl für den ASM als auch für die Stadtkapelle.Vereinsintern konnten in den Jahren 2020 und 2021 folgende Mitglieder auf eine langjährige Zugehörigkeit zurückblicken:60 Jahre: Werner Braun, Hermann Fertig und Hermann Strupf40 Jahre: Dr. Rainer Schaller, Christine Schaller und Wolfgang Schaffer25 Jahre: Herbert Feirtag, Tanja Schaffer, Ottilia Schmied und Hermann Wieland10 Jahre: Michael Rehberger.Den anwesenden Jubilaren dankte Dr. Schaller für Ihre Treue und überreichte Ihnen Urkunde und Anstecknadel.Bei den satzungsgemäß durchgeführten Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft wurde Dr. Rainer Schaller wieder einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Eigentlich wollte er nach 9 Jahren aufhören. Aber es fand sich kein Nachfolger. Deshalb kandidierte er auf Drängen der versammelten Mitglieder erneut. Weiter brachten die Neuwahlen folgende Ergebnisse: Zum 2. Vorsitzenden wurde wieder Timo Thöle gewählt. Zum neuen Schatzmeister wurde Werner Braun bestimmt. Neuer 1. Schriftführer wurde Rainer Schmied. Reinhard Kiendl stellte sich als 2. Schriftführer zur Verfügung. Als Medienbeauftragter wurde Peter Dumler bestätigt. Peter Müller fungiert weiterhin als Notenwart. Für weitere 3 Jahre bleiben als Beisitzer in der Vorstandschaft: Hermann Fertig, Tobias Mittelmaier, Gerhard Schuster und Peter Wahl. Die bisherigen Kassenrevisoren Manfred Hackl und Siegried Hosemann wurden ebenfalls bestätigt.Nachdem die Corona-Regeln inzwischen deutlich gelockert oder ganz beseitigt wurden, füllt sich der Terminkalender der Stadtkapelle wieder. So spielt die Kapelle nach 3 Jahren am Samstag, 23. April, wieder auf dem Osterplärrer im Binswanger-Festzelt. Fest eingeplant sind bereits ein Standkonzert beim Senioren-Zentrum zum Muttertag, ein Open-Air-Konzert im Stadtpark am Pfingstwochenende sowie die Fronleichnamsprozession. Im Juli stehen schon die traditionelle Waldmesse am Peterhof, das Pfarrfest St. Jakobus und das Fest der Blasmusik der Gersthofer Musikvereine am 16. Juli beim Haus der Musik auf dem Programm. Den Höhepunkt des Musikjahres dürfte die USA-Reise der „All Gersthofen Band“ vom 30. September bis zum 8. Oktober bilden. Die von Dr. Schaller mit dem ehemaligen aktiven Mitglied Bruce Fox organisierte Reise führt über die Hauptstadt Washington nach Staunton (Virginia). Dort sind mehrere Auftritte, unter anderem beim örtlichen Oktoberfest, geplant. Die „All Gersthofen Band“ setzt sich aus Musiker und Musikerinnen aus den vier Gersthofer Blaskapellen zusammen. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen sind noch möglich.