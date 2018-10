Stadtkapelle Gersthofen zu Gast beim Blasorchester Premnitz

Bayerische Töne in der Märkischen Heide



Am ersten Oktoberwochenende machte sich eine Gruppe der Stadtkapelle mit Kleinbus und Anhänger auf den Weg nach Premnitz. Die Kleinstadt liegt im Havelland, etwa 65 km westlich von Berlin.

Seit vielen Jahren besteht eine freundschaftliche Verbindung zwischen der Stadtkapelle Gersthofen und dem Blasorchester Premnitz. Die Kontakte von Brandenburg nach Bayern entstanden, weil Rainer Schaller, heute 1. Vorsitzender der Stadtkapelle, von 1998 an über zehn Jahre beruflich am Chemiestandort Premnitz und später in Berlin tätig war. Als Posaunist fand er schnell zum Premnitzer Blasorchester und spielte dort mit, wann immer es seine Zeit erlaubte.

Zuletzt war die Stadtkapelle im Jahre 2015 anlässlich der Bundesgartenschau in Premnitz und im Havelland gewesen.

Am Samstag veranstaltete das Blasorchester Premnitz sein Herbstkonzert im vollen Saal des Gasthauses „Retorte“. Den Konzertbesuchern war eine Überraschung angekündigt worden. Die kam dann gleich nach der Pause, als die Gruppe der Stadtkapelle auf dem Podium Platz nahm und mit bayerischen Klängen loslegte. Die Zuhörer waren begeistert, klatschen und sangen mit und ließen die Musiker erst nach einer Zugabe von der Bühne.

Auch beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit den Musikfreunden in Premnitz spielten die Gersthofer Musikanten kräftig auf.

Am Sonntag stand dann eine ausgiebige Besichtigungstour in Potsdam und Berlin auf dem Programm.

Für Ende Mai 2019 ist ein Besuch des Blasorchesters Premnitz in Gersthofen mit Open-Air-Konzert beider Orchester im Stadtpark geplant.