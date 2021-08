Stadtkapelle Gersthofen spielt wieder

Gersthofen. Monatelang waren Corona-bedingt keine Musikproben und keine Auftritte möglich. Das brachte das Vereinsleben bei der Stadtkapelle Gersthofen ab Oktober 2020 völlig zum Erliegen. Viele Musiker:innen fragten sich, wann und wie es weitergehen sollte. Wozu noch zu Hause im stillen Kämmerlein üben?Erstmals ergab sich am 2. Mai für ein Blechbläserquartett die Möglichkeit, die Maiandacht der Kolping-Familie in St. Jakobus musikalisch zu umrahmen. „Ein zögerliches Erwachen aus dem Corona-Tiefschlaf“, wie es der 1. Vorsitzende, Dr. Rainer Schaller, bezeichnete. An Fronleichnam spielte ein Doppelquartett beim Gottesdienst im Freien. Der reguläre Probenbetrieb wurde dann am 10.06.2021 wieder aufgenommen – selbstverständlich unter Einhaltung der erforderlichen Abstands- und Hygienevorschriften.Am 30. Juli dann der „Höhepunkte“ seit eineinhalb Jahre: Endlich ein Auftritt, und zwar im Biergarten „Beim Lagoi“ in Pfaffenhofen/Zusam. Die Vorfreude wurde allerdings bereits von einer ungünstigen Wettervorhersage getrübt. Trotzdem ging es um 19 Uhr im vollbesetzten Biergarten mit stimmungsvoller Blasmusik los. Doch schon nach einer Stunde war Schluss. Ein kräftiges Gewitter mit Blitz und Donner sowie starkem Regen vertrieb die Gäste und Musiker.Weiter geht es nach der Sommerpause. Auf dem Terminplan stehen bereits einige Veranstaltungen.Am Samstag, 18.09. 2021, findet die Verleihung der Pro-Musica-Plakette an die Stadtkapelle in der Stadthalle Gersthofen statt.Anlässlich des Gemeindefestes gibt die Stadtkapelle am Samstag, 25. September 2021, um 16 Uhr ein Konzert in „Zwölf Apostel“ (Augsburg-Hochzoll).Das traditionelle Kirchenkonzert mit der Musikschule in „Maria, Königin des Friedens“ ist für Sonntag, 7. November, 16 Uhr geplant.