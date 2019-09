Bei ihrer brandneuen und exklusiven Show #followme entführen die SIXX PAXX® ihre Zuschauerinnen zu einem erotischen Abenteuer, das jede heimliche Fantasie übertrifft. Der Geräuschpegel steigert sich deutlich, wenn die durchtrainierten Jungs ihre Hüllen fallen lassen und dem Publikum mit ihren zum dahinschmelzenden Sixpacks und Knackpos einheizen. Dabei sorgen außerdem atemberaubende Akrobatik und unwiderstehliche Dancemoves für Kreischalarm. Und der wird bei dieser Show garantiert lauter denn jeMusikalisch wird die SIXX PAXX® - #followme TOUR 2019/2020 durch niemand geringerem als von MARC TERENZI unterstützt. Der ehemalige Dschungelkönig ist in der Form seines Lebens und so viel sei verraten: Es wird verdammt heiss.Selbst nach fünf Jahren Male-Revue-Show mit ausverkauften Theatern und unzählig höherschlagenden Frauenherzen, schaffen es die geborenen Entertainer wieder einmal, ihr Publikum bei der #followme-Tour mit neuen sexy Kostümen, noch mehr Livegesang und prickelnden Showeinlagen zu überraschen.Die Stripper lassen es sich nicht nehmen, dem Publikum so nah wie möglich zu sein. Immerhin wollen durchtrainierte Körper nicht nur angeschmachtet, sondern auch angefasst werden. Wenn das noch nicht reicht, kann auch eines der limitierten SIXX PAXX® VIP-Tickets erworben werden. Deren Besitzerinnen sind dann die Ersten, die sich an muskelbepackte Arme und stählerne Bodies schmiegen darf... und die ihren Favoriten anschließend auf einem Foto mit nach Hause nimmt.Ticketzs gibt's HIER