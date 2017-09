Simon & Garfunkel – Tribute | Mit Streichquartett und Band ganz nah am Original

Schon 2015 und 16 waren Thomas und Thorsten in der Stadthalle Gersthofen zu Gast und brachten die Halle zum Kochen.

Es schien so, als wären Simon & Garfunkel mit ihren Superhits: Sound of Silence, Mrs. Robinson, The Boxer oder Bridge Over Troubled Water persönlich anwesend.Nach einigen Engagements im Ausland konnten wir sie mit ihrer Tribute-Show nun für 2018 wieder einladen. Wie schon beim umjubelten Konzert im Jahr 2016 sorgen neben den Akustikgitarren der Hauptakteure eine Band und ein Streicherensemble für den unvergleichbaren Simon & Garfunkel-Sound und damit für einen gefühlvollen Abend, der zwischendurch auch ganz schön „rocken“ kann.Reihe für Reihe erhoben sich die Besucher von ihren Plätzen, bis ausnahmslos die ganze Stadthalle stehend und jubelnd ihren Respekt zum Ausdruck brachte.Tickets gibt's