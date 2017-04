Serenade der Gersthofer Blasharmoniker

Am Samstag, den 27. Mai 2017, laden die Gersthofer Blasharmoniker zu ihrer Serenade in den Nogent-Park in Gersthofen ein. Unter dem Motto „Zugabe“ präsentiert das Orchester mit ihrem musikalischen Leiter Ulrich Fischer ein abwechslungsreiches Programm aus vergangenen Zugaben wie zum Beispiel „The Stars and Stripes forever“ von John Philip Sousa oder „Ghostbusters“ von Ray Parker Jr.



Beginn der Serenade ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Bei schlechter Witterung verschiebt sich das Open-Air-Konzert um einen Tag, auf Sonntag 28. Mai 2017 zur selben Zeit. Für Erfrischungen während des Konzerts ist gesorgt.



Die Gersthofer Blasharmoniker freuen sich auf Ihren Besuch!