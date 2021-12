Segensweg und Sternsingeraktion

Gersthofen : Maria, Königin des Friedens |

für Familien, Kinder und Erwachsene



Segnen heißt, jemandem Gutes tun – im Vertrauen auf Gott.



In der Kirche Maria, Königin des Friedens sind von Fr, 31.12.21 bis Do, 06.01.22 dazu 8 Stationen aufgebaut.



Dort findest du Gedanken, Geschichten und Aktionen zum gegenseitigen Segnen. Nimm dir ein wenig Zeit um dir selbst und deinen Kindern Gutes zu tun. Denn, segnen dürfen alle!



Die Kirche ist geöffnet:



Fr. 31.12. von 12 bis 16 Uhr und Sa – Do von 11 bis 17 Uhr.



Da die Sternsinger auch heuer nicht die Häuser besuchen dürfen, liegen Päckchen mit Weihrauch, Kreide und Aufkleber zum Mitnehmen aus.



Das Familienpastoralteam freut sich auf viele Besucher!