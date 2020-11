Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme | Affe, Rastazebra und Koala tanzen mit Rodscha und Tom

Ein Mega Familienkonzert mit den KiKA- und YouTubeStars

Jetzt ist Schluss mit nervigen und langweiligen Kinderliedern, jetzt wird's wild und bereits nach fünf Sekunden haben Rodscha und Tom ihren Fans das erste breite Grinsen ins Gesicht gezaubert. Das können die begeisterten Besucherinnen und Besucher bereits beim letzten Gastspiel in der Stadthalle Gersthofen im März 2019 sicher bestätigen.Und in echt sind die beiden smarten Musiker sogar noch authentischer als im Fernsehen. Die beiden haben Lebenserfahrung und Tiefgang, vermitteln Werte wie Freundschaft, Mut, Glück, Dankbarkeit und erreichen so auf Herzensebene die kleinen und großen Fans. Rodscha und Tom bringen in ihrem Konzert unzählige Kinderaugen zum Leuchten, das ist ein Geschenk für diese Welt.Die beste Möglichkeit für Eltern das erste Rock-Pop-Konzert ihrer Kinder mit Rodscha und Tom gemeinsam zu feiern.Dauer: 110 Min. inkl. PauseFür Kinder ab 4 JahrenTickets gibt's HIER