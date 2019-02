Im Jahr 2019 wird Messner, der bekannteste Abenteurer und Bergsteiger unserer Zeit, 75 Jahre alt. In seiner neusten Live-Show schaut er zurück auf die großen Berge dieser Welt.Reinhold Messner zeigt in seinem bildgewaltigsten Vortrag dreizehn ausgewählte Weltberge auf bis dato unbekannte Art und Weise. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entstanden auf Basis von Satellitenaufnahmen digitale dreidimensionale, fotorealistische Abbilder.Tickets gibt's HIER