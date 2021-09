Peppa Pig | Überraschungsparty!

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Der Vorverkauf ist vorerst gestoppt. Wir warten die neuen Regelungen für Herbst 2021 ab, dann könnte es eventuell wieder Karten im Verkauf geben.



PEPPA PIG™ aus der berühmten Super RTL TV-Serie kommt endlich nach Deutschland, Österreich, Luxemburg und in die Schweiz und macht dabei auch Halt in der Stadthalle Gersthofen!



Das Erfolgsteam, das auch hinter dem Publikumsrenner „Feuerwehrmann Sam“ steht, startet nun ein sensationelles neues Familienmusical mit dem süßesten Schwein und all seinen Freunden. Es gibt eine große Party! Girlanden und Luftballons füllen den gesamten Raum. Ein großer leckerer Schokoladenku­chen steht auf dem Tisch. Das wird ein ganz beson­derer Tag!



Während PEPPA fröhlich draußen mit ihrem kleinen Bruder George und all ihren Freunden spielt, bereiten Mama Wutz und Papa Wutz die große Überraschung vor. PEPPA hat keine Ahnung, was es sein könnte, oder?



Die hinreißenden Handpuppen, die farbenfrohe Kulisse und natürlich viele spannende Überraschungen machen die Show zu einer großen Party für die ganze Familie!