Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen

Am 25. Juli ist das Fest des hl. Apostels Jakobus. Deshalb feiern wir am nächstliegenden Sonntag den Namenstag - das sogenannte Patrozinium - unserer Pfarrkirche St. Jakobus. Am Sonntag, 22. Juli 2018, findet um 10.15 Uhr ein Festgottesdienst in St. Jakobus statt, der vom Kirchenchor musikalisch gestaltet wird.



Der Pfarrgottesdienst ist am Sonntag, 22. Juli, um 08.30 Uhr in Maria, Königin des Friedens.