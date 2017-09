Gersthofen : Schuttberg |

Zum Gedenktag "500 Jahre Reformation" findet am Dienstag, 31. Oktober 2017, um 15.00 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Schuttberg statt. Zu diesem Gottesdienst laden die evangelische Kirchengemeinde und die katholische Pfarreiengemeinschaft Gersthofen sowie die Schwäbischen Musikanten ein.



Bei sehr schlechter Witterung wird der ökumenische Gottesdienst in der evangelischen Bekenntniskirche in der Ludwig-Hermann-Straße 25 gefeiert.