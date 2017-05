Nogent-Verein lädt ein zum Französischen Frühstück

Gersthofen : Franziskusschule |

Wie jedes Jahr findet auch heuer wieder ein französischen Frühstück für alle Mitglieder und Freunde des Städtepartnerschafts-Vereins statt, und zwar am

Sonntag, 25. Juni 2017 von 10.oo - 14.oo Uhr in der Aula der Gersthofer Franziskus-Schule in der Theresienstraße - eine gute Gelegenheit für geselliges Zusammensein, Gespräche, Anregungen und Gedankenaustausch.

Der Erlös der Veranstaltung kommt der Baumpflanz-Aktion "Plant-for-the-Planet" zugute, die auch von der Stadt Gersthofen unterstützt wird.

Der Nogent-Verein freut sich auf einen zahlreichen Besuch.