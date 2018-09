Anzeige

Neu: Stammtisch des Vereins Nogent-Gersthofen

Aufgrund vielseitiger Wünsche und Anregungen bietet der Partnerschaftsverein Nogent-Gersthofen ab Oktober einen monatlichen Stammtisch an, und zwar jeweils am letzten Donnerstag jeden Monats im

Wirtshaus am Sportplatz 1909, Sportallee 12 in Gersthofen.

Das erste Treffen findet am Donnerstag, 25. Oktober 2018 um 19.oo Uhr statt.

Alle Mitglieder und Freunde des Vereins und natürlich alle an Frankreich und der Partnerschaft Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.

