Närrisches Jubiläum – Die Lechana startet die Faschingssaison 2018/19 mit einem Festakt zum 50-jährigen Bestehen

Dazu lud die Lechana zu einem Festakt in den großen Sitzungssaal im Rathaus Gersthofen – der Ort ehrte den Verein ganz besonders, wie Lechana-Präsident Jürgen Centmeier betonte, als er durch das Programm führte. Ein passender Ort, um auf das Jubiläum einzustimmen, erklärte Erster Bürgermeister Michael Wörle in seiner Ansprache, denn auch die Gründung der Faschingsgesellschaft fand damals im Rathaus statt. „Die Lechana ist nicht mehr aus dem Vereinsleben wegzudenken und mit ihrem Engagement über das ganze Jahr hinweg eine Bereicherung für das Stadtleben“, so Wörle.Die Bedeutung des Vereins für die Stadt ebenso wie für die vereinsübergreifende Zusammenarbeit in Gersthofen und der Region hoben auch die weiteren Redner, Philipp Rogg, Vorsitzender der KOL-LA e. V., Holger Franz, Präsident des Zusammenschlusses „Under Oiner Kapp“ (UOK), und Roland Schmidt, Beisitzer im Präsidium des Regionalverbands der Bayrisch-Schwäbischen Fasnachtsvereine (BSF) und gleichzeitig Vizepräsident der Hollaria Augsburg, hervor. Gerade die Faschingssitzungen der KOL-LA, ein Gemeinschaftsprojekt von Lechana und der Kolpingsfamilie, prägen das Narrentreiben in der Stadt und seien ein „Gersthofer Erfolgsrezept“, wie Dritter Bürgermeister, Reinhold Dempf, herausstellte.Reinhold Dempf ist selbst seit vielen Jahren begeisterter „Lechanese“ und gab beim Festakt im „Stammtisch“-Gespräch mit Jürgen Centmeier und Vizepräsidentin Simone Liepert lockere und lustige Anekdoten aus dem närrischen Treiben der letzten Jahrzehnte und Geschichten über seinen eigenen Werdegang bei der Lechana zum Besten.Im Zentrum der Feierlichkeiten stand die Ernennung von Klaus Lamprecht zum Ehrenpräsidenten der Lechana, der von 1980 bis zur Saison 2004/2005 Vorsitzender des Vereins war. Jürgen Centmeier würdigte diesen mit den Worten „Du warst und bist die Lechana“ und bedankte sich für Lamprechts unermüdlichen Einsatz für die Faschingsgesellschaft seit 1971.Während des offiziellen Teils kamen jedoch auch die Show nicht zu kurz: im Rahmen des Festaktes präsentierte die Nachwuchsgruppe Little Magics eine facettenreiche Tanzeinlage zum ihrem Motto „Traumfabrik“. In diesem Zuge stellte der Präsident das Kinderprinzenpaar für die neue Saison, Alina I und Thomas I, vor. Am Ende erfolgten der Auftritt und die Vorstellung der Großen Garde und die Jubiläumsmannschaft glänzte mit einem akrobatischen Ausschnitt aus ihrer Show zum Motto „Revolution of Dance“ – mittendrin das neue Prinzenpaar Prinzessin Patricia I. Bannert und Prinz Julian I. Poppe.Es verspricht ein fulminantes Jubiläumsjahr mit tollen Shows und Veranstaltungen zu werden. Unter anderem wird es am 27. Januar zum ersten Mal ein Lechana-Gardetreffen geben.