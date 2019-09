Musik in St. Jakobus Gersthofen: immer am 1. Sonntag im Monat

Gersthofen : Kirche St. Jakobus |

Am 6. Oktober zwischen 14.00 und 17.00 h findet wieder die monatliche “Musik in St. Jakobus Gersthofen” statt. Die Reihe existiert seit Juli 2019. Immer am 1. Sonntag eines Monats spielen Musiker in der St.-Jakobus-Kirche Gersthofen (Kirchplatz 1) ab 14.00 Uhr ein dreistündiges Programm. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen dem Verein Sicheres Leben e.V. Gersthofen zugute, der sich schon seit 1997 für den Kinder- und Opferschutz engagiert.



Die Programme reichen von Pop und Folk bis hin zu Klassik. Das Konzept der Veranstaltung ist eine "offene Tür", bei der die Besucher nach Belieben kommen, etwas zuhören und auch zwanglos wieder gehen können. Meistens spielen Besetzungen zwischen drei und fünf Musikern. Am 6. Oktober werden das Barbara Seiler (Gesang), Stefan Immler (Klavier) und Andreas Thiemig (Cello) sein.