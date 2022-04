Gersthofen : Haus der Musik |

Das Jugendorchester Gersthofen Schwäbische Bläserbuben e.V. lädt zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 05. Mai 2022 um 19.00 Uhr ins ‚Haus der Musik‘ in der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen ein.



Neben den obligatorischen Tätigkeitsberichten, Ehrungen und Entlastungen werden diesmal der erste und zweite Vorstand neu gewählt. Nach der Sitzung sind die Mitglieder zu einem kleinen Umtrunk eingeladen.