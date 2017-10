Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Am letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem Christkönigssonntag - 26. November 2017 - werden 18 Kinder, die in diesem Jahr zur Erstkommunion gegangen sind, neu in die Gemeinschaft der Ministranten unserer Pfarreiengemeinschaft aufgenommen. Diese Ministrantenaufnahme findet um 10.15 Uhr beim Festgottesdienst in St. Jakobus statt.



Ich danke den Kindern, die diese Aufgabe übernehmen und wünsche Ihnen viel Freude beim Ministrieren und auch viel Spaß in der Gemeinschaft. Ebenso danke ich allen Eltern und Familien, die den Ministrantendienst in unserer Pfarreiengemeinschaft mittragen und allen, die sich in der Ministrantenarbeit als Oberministranten und Gruppenleiter engagieren.



Pfarrer Ralf Gössl