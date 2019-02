Marshall & Alexander | neues Programm

Nach der überwältigenden und ausverkauften letzten Deutschland-Tournee des erfolgreichen Sängerduos Marshall & Alexander werden Marc Marshall und Jay Alexander das Publikum im Jahr 2020 wieder in neue Klangwelten entführen. Marc Marshall: „Wir präsentieren ein komplett neues Programm“.Die beiden Vollblut-Entertainer sind einfach die Garanten, Konzerte zu unvergesslichen Erlebnissen werden zu lassen. Das können sicher auch die vielen Besucher ihrer bisherigen Konzerte in der Stadthalle Gersthofen bestätigen „Gerade in einer Zeit, in der sich die Welt dramatisch verändert, können wir mit Musik alle Grenzen sprengen und den Reichtum unterschiedlicher Kulturen mit unseren Stimmen feiern. Natürlich verändert Musik die Welt nicht, aber für einige Momente kann sie befrieden, Harmonie stiften und verbinden“, so Marc Marshall.Und Jay Alexander ergänzt euphorisch: „Wer uns kennt, weiß, wie sehr wir es lieben, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Und gerade die internationale Folklore hat so viele Herausforderungen, die uns als Duo wieder neue Klangfarben abverlangen.“Tickets gibt's HIER