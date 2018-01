Maria Lichtmess in Gersthofen

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Am Donnerstag, 01. Februar 2018, dem Vorabend des Festes der Darstellung des Herrn - Maria Lichtmess - feiern wir um 18.00 Uhr in St. Jakobus einen Festgottesdienst, bei dem die Kerzen gesegnet werden. Im Anschluss an die hl. Messe wird auch der Blasiussegen gespendet.



Am Fest der Darstellung des Herrn feiert die Kirche den 40sten Tag nach Weihnachten. Maria und Josef bringen Jesus in den Tempel. Der alte Simeon hat ein Leben lang sehnsüchtig darauf gewartet, den Messias sehen zu dürfen. In Jesus, den er in seine Arme nimmt, erkennt er den Messias und bezeichnet ihn als "Licht, das die Heiden erleuchtet" (vgl. Lk 2, 22-40). Die Kerzen, die gesegnet werden und in unseren Kirchen brennen, sind Zeichen für Jesus, das Licht der Welt.