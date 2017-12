Gersthofen : Kinderwelt Gersthofen |

Strahlende Kinderaugen leuchten mit den vielen Kerzen um Wette!

Am Freitag, den 1. Dezember 2017 fand zum zweiten Mal das Lichterfest in der Kinderwelt Gersthofen statt! Passend hierfür wurde der Eingangsbereich vom schön geschmückten Tannenbaum erleuchtet und an diesem Tag wurde bereits das erste Türchen am Adventskalender geöffnet.Zu Beginn begrüßte der neue Einrichtungsleiter Herr Lipp alle Eltern, Kinder und die Trägervertreterin Frau Jahn und lud alle Besucher ein, ihre mitgebrachten Kerzen zu entzünden und den Raum somit noch heller erleuchten zu lassen.Danach wurde das erste, gemeinsame Lied gesungen und ein Bilderbuchkino zum Buch „Lieber Mond, ich komm Dich holen“ gezeigt und gelesen.Im Anschluss versorgte der Elternbeirat alle Gäste mit Punsch und Wurstsemmeln und die Zeit wurde zum gemütlichen Beisammen sein und netten Gesprächen genutzt.Bevor der Abend mit einem weiterem, gemeinsamen Lied beendet wurde, durften noch unsere „Großen“ ihren eingeübten Lichtertanz zeigen.Wieder einmal war es ein gelungener Abend – sicherlich nicht der letzte…