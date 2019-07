Letzte Restkarten für Der Brandner Kaspar und das ewige Leben freigegeben

Gersthofen : Rathausplatz |

Ein größeres Kontingent an vorreservierten Karten für die drei Aufführungen des Brandner Kaspars auf dem Gersthofer Rathausplatz wurde gerade eben freigegeben, so dass es kurzfristig noch Tickets für alle drei – ansonsten ausverkauften – Abende gibt.

Es gibt sie online auf derWerbseite des Stadthalle Gersthofen oder heute zwischen 13 und 17 Uhr und am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr bei der Kartenvorverkaufsstelle in der Stadtbiliothek und bei allen angeschlossen Vorverkaufsstellen zu erwerben.Das Zeltdach über den kompletten Platz sorgt auch bei Regen dafür, dass Besucher und Akteure nicht nass werden. Die Veranstaltung ist Teil des Festprogramms anlässlich des 50-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Gersthofen. Pro Veranstaltung gibt es Platz für 550 Besucher auf dem abgesperrten Rathausplatz.An den drei Veranstaltungstagen wird in Gersthofen die Bahnhofstraße zwischen Rathauskreuzung und Brahmsstraße jeweils in der Zeit von 20.45 bis 24 Uhr vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt während der Sperrung über die Donauwörther Straße, Brucknerstraße und Händelstraße und umgekehrt. Für Bewohner, die einen Tiefgaragenplatz im CityCenter haben ist die Zufahrt zur Tiefgarage über das CityCenter trotzdem möglich.