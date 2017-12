Lasst uns froh und munter sein...

Gersthofen : Kinderwelt Gersthofen |

5. Dezember 2017

Der Nikolaus besuchte die Kinderwelt Gersthofen!

Wie in Bayern so Tradition ist, kam auch zu uns, in die Kinderwelt der Nikolaus am „Vorabend“ überraschend zu Besuch.Angelockt vom lauten Gesang der Kinder und dem Schein der ersten Kerze am Adventskranz, klopfte es an der Tür und der Nikolaus kam herein. Er hatte natürlich nur Gutes über die Kinder zu berichten, so beispielsweise, dass sie so tolle Sänger sind und oft tolle Ideen haben, wie die Rollenspielecken gestaltet werden können. Bis vor kurzem gab es nämlich sogar einen „Friseursalon“ bei unseren „Großen“ in der roten Gruppe.Im Anschluss las der Nikolaus noch aus seinem goldenen Buch vor, wo er denn überhaupt her kommt und warum wir am 6. Dezember jedes Jahr an ihn denken.Natürlich hatte er für die Kinder auch kleine Säckchen mitgebracht, die vom Personal im Anschluss verteilt wurden. Und dann musste der Nikolaus auch schon weiter ziehen, schließlich warten noch die vielen anderen Kinder auf ihn…