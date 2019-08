Kulinarische Frankreichreise

"An die Schürzen - fertig - los!" hieß es dieses Jahr beim Kinderferienprogramm des Vereins Nogent-Gersthofen e.V. am Montag, 19. August. Acht Kinder zwischen 6 und 8 Jahren hatten ihren Spaß in der Schulküche der Anna-Pröll-Mittelschule und konnten ihre Eltern, die im Anschluss hinzukamen, mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen: selbstgemachte Limonade, Erdbeersorbet, kleine Quiches mit Zwiebeln, Speck und Schmand, selbstgebackene Crêpes und noch einiges mehr standen am Ende auf der Speisekarte.Die Kinder hatten dafür mehrere Stunden lang zusammen mit 5 Betreuern vom Verein Nogent-Gersthofen geschnitten, gerührt, gebraten und gebacken und sich so auf eine kulinarische Reise nach Frankreich begeben. Dabei sorgte vor allem der Reblochon, ein sehr aromatischer Käse, der oben auf die Tartiflette kommt, bei den Kindern für etwas Verwirrung, aber geschmeckt hat es am Ende dann doch. Auch die Eltern zeigten sich begeistert ob so viel Engagement ihrer Kinder, die nicht nur das Essen vorbereitet und die Küche wieder aufgeräumt, sondern auch den Tisch gedeckt hatten und die verschiedenen Gänge sogar servierten. Für so viel Fleiß gab es zum Schluss noch ein kleines Souvenir in Form der Rezepte mit auf den Nachhauseweg, damit die kulinarische Reise vielleicht noch ein wenig weitergehen kann.