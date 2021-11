Kreative Nachhaltigkeit | Der alte Vorhang der Stadthalle bekommt ein zweites Leben

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Im April 2021 wurde der alte Bühnenvorhang nach 26 Jahren durch ein neues Modell ersetzt. Der alte Bühnenstoff wurden aufgehoben, um ihn zu recyceln

Kurs der vhs Gersthofen verwandelt Vorhangstoff in modische Rücksäcke



Schwarzer Innenstoff wir kostenlos an lokale Musiker und Bands abgegeben



Das Team des Kulturamts entwickelte zwei Ideen, was mit dem sichtbaren Schmuckvorhang und dem schwarzen Innenvorhang weiter geschehen könnte.„Die Intention hinter der Idee war es damit auch der bisherigen Arbeit, dem Herzblut und Engagement, das in die Stadthalle in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten gesteckt wurde, Tribut zu zollen“, fasst Kulturamtsleiter Uwe Wagner zusammen, „und außerdem die Stoffressourcen nicht einfach wegzuschmeißen, sondern sie einer sinnvollen Verwendung zuzuführen.“Am 6. November fand unter der Leitung von Aleksandra Kuzetskova nun der Nähkurs statt. Die Leiterin der vhs Gersthofen, Christiane Biesinger meint begeistert: „Ich bin ganz angetan wie ansprechend die Ergebnisse geworden ist. In nur 3 Stunden waren die ersten coolen Rolltop-Rucksäcke fertig und weitere sollen noch entstehen.“Damit erhält der Teil, den über eine so lange Zeit alle Besucherinnen und Besucher der Stadthalle gesehen haben, wenn der Vorhang geschlossen war, nun ein zweites Leben.Hinter dem sichtbaren Teil des Vorhangs war ein zweiter schwarzer Vorhang versteckt, der als sogenanntem Molton-Soff besteht, der im Veranstaltungsbereich oft und viel verwendet wird, weil er schwer entflammbar ist und eine dämmende Wirkung hat. Dieser Teil wurde von den Bühnentechnikern in 16 gleichgroße Stücke von 3x2 m geschnitten und liegt nun im Kulturamt Gersthofen zur kostenlosen Abholung durch lokale Musiker und Bands bereit.Bands und Musiker*innen, die sich ein Stück des ehemaligen Vorhangs der Stadthalle Gersthofen für die Ausgestaltung und Dämmung eines Übungsraums sichern möchten, sollen sich bitte peranmelden. Bitte Namen und Telefonnummer nicht vergessen.Der Stoff wird dann in der Reihenfolge der Rückmeldungen an die Interessent*innen vergeben, so lange der Vorrat reicht.