Kostet nix und macht glücklich und gesund: Singen im Chor

Gersthofen : Maria, Königin des Friedens |

Kostet nix

macht Freude und hebt die Stimmung

bedeutet Freizeit in froher Gemeinschaft

ist Zwischendurch-Erholung im stressigen Alltag

belebt den Kreislauf und erhöht die Abwehrkräfte

beschert Erfolgserlebnisse

erfreut den Menschen und ehrt Gott

und macht glücklich und gesund:Singen im ChorDann wissen Sie auch, was wir im Lauf eines Jahres alles singen: traditionelle Musikwerke wie Orchestermessen oder große Chöre mit Orchester – und wir gestalten Liedprogramme für unsere Festmessen – aus dem Gotteslob und ebenso „Neues geistliches Lied“ – bei denen die Gemeinde, der Chor und Instrumente zusammenwirken und die Gottesdienstgemeinde zum Schwingen bringen.Überlegen Sie sich doch bitte ernsthaft, ob Sie nicht bei einem unserer beiden Chöre mitmachen wollen – vielleicht auch nur mal für eine bestimmte Zeit bzw. ein bestimmtes Projekt, z. B. die Orchestermesse am Ostermontag oder das Fest der Kirchweihe von Maria, Königin des Friedens am 7. Oktober 2018.An großen Festen wirken die beiden Chöre zusammen, zwischendurch probt jeder Chor für sich. Beide Chöre proben am Montagabend. Die Schulferien sind probenfrei.Einzige Voraussetzung: Freude am Singen!Haben Sie Interesse? Sprechen Sie ein Ihnen bekanntes Chormitglied an oder einen der beiden Chorleiter:Michael Foag Tel. 0821 49 78 02 * Werner Mühlbauer Tel. 0821 49 41 79