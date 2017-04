Konzert Sommer mit den Schwäbischen Musikanten Gersthofen

Gersthofen : Pfarrzentrum Oscar Romero |

Konzert im Pfarrzentrum Oscar Romero Den Auftakt in die neue Spielzeit bildet ein Konzert im Pfarrzentrum Oscar Romero in Gersthofen am Sonntag 21.05.2017 um 18:00 Uhr. Dieses Konzert wird von den Schwäbischen Musikanten Gersthofen in Zusammenarbeit mit den Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen organisiert. Bei dieser neuen Veranstaltung im Konzertkalender hat, wie bereits gewohnt, Leonardo Dianori die musikalische Leitung.

Sein zusammengestelltes Programm wurde in harter und konzentrierter Probenarbeit mühsam erarbeitet. Durch seine Stückauswahl versucht der Bandleader sein feuriges Temperament auf die Musiker und schließlich auch auf die Zuhörer zu transportieren. Für den zweiten Teil des Konzerts haben die Musiker bei einem extra abgehaltenen Probenwochenende eine Überraschung für die Besucher vorbereitet.

Karten sind bei allen Musikern und an der Abendkasse erhältlich.

Traditionelles Open Air „Swing im Park“ Am Samstag 24.06.2017 19.30 findet im Stadtpark Gersthofen die mittlerweile traditionelle Veranstaltung „Swing im Park“ statt.

Die erste Programmhälfte steht unter dem Motto „A Tribute to Glenn Miller. Hier werden zeitlose Klassiker eines legendären Komponisten und Bandleaders dargeboten. Die Ohren des Zuhörers werden mit den weichen und sanften Klängen von Stücken wie „A String of Pearls“ oder „Moonlight Serenade“ verwöhnt. Im zweiten Teil bietet die Big Band der Schwäbischen Musikanten Gersthofen lateinamerikanische Rhythmen und Stücke, passend zur lauen Sommernachtsstimmung, dar.

Der Eintritt ist frei! Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Aula des Pauk Klee Gymnasiums Gersthofen statt. Für Erfrischungen vor und während der Serenade ist gesorgt.

Kulturina 2017 Auch im Rahmen der Kulturina werden die Schwäbischen Musikanten Gersthofen auftreten. Am Wochenende vom 04.0.8.2016 bis zum 06.08.2016. Werden die Besucher mit dem gewohnt souveränen Big-Band Sound unterhalten.



Die Schwäbischen Musikanten Gersthofen freuen sich schon jetzt, Sie bei einer ihrer Konzerte begrüßen zu dürfen.