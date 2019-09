Knedl & Kraut | Bayerische Weltreise

Nach ihrem Ausflug durch die hiesige Wirtshauskul­tur machen sich KNEDL & KRAUT auf, um die Welt zu entdecken.Bis nach China führt die „Bayerische Weltreise“. Beim Klang des Autohupen-Klaviers fühlt man sich inmitten einer chinesischen Megacity. Dort lädt an jeder Ecke ein Straßenimbiss mit originaler Wok-Gei­gen-Begleitung zum Essen ein. Aber o weh: "Do gibt’s Pudlsuppn anstatt Nudlsuppn!" Dann doch lieber Spanien! Zum Sound der Käseschneide-Mando­line kann man den andalusischen Ziegenhirten direkt riechen.Wie schon bei einer der Lieblingsnummern aus dem letzten Programm berichten sie in verschiedensten Sprachen und Dialekten von den bunten Erlebnissen und Eindrücken. Um diese Eindrücke musikalisch zu unterstützen, wurde das ohnehin schon vogelwilde Equipment nochmals aufgerüstet.Doch egal, wie schön es in der Welt auch sein mag, irgendwann zwickt dann doch das Heimweh. Zurück in Oberbayern entdecken die Drei den deutschen Schlager und überraschen mit ganz eigenen, frech-bayerischen Interpretationen.Na das kann ja was werden.Tickets gibt's HIER