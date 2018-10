Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Trauer, Trost und Zuversicht



Gersthofen. Unter dem Motto „Trauer, Trost und Zuversicht“ steht in diesem Jahr das Kirchenkonzert der Stadtkapelle Gersthofen. Das Konzert findet statt am Sonntag, 04. November 2018, um 16:00 Uhr in der Kirche „Maria, Königin des Friedens“. Die Stadtkapelle wird geleitet von ihrem neuen Dirigenten Markus Meyr-Lischka. Weiter wirken mit die Gesangsgruppe „Cloudberries“ und der Erwachsenenchor der Sing- und Musikschule Gersthofen unter der Leitung von Susi und Robert Kraus.

Neben dem weltberühmten Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ von G. Verdi stehen weitere Gesangstücke auf dem Programm. So sind bekannte Pop-Balladen, wie „You Raise Me Up“, „Only Hope“ und „Can You Feel The Love Tonight“ aus dem Musical „König der Löwen“ von Elton John zu hören. Die Stadtkapelle spielt mehrere, dem besinnlichen Charakter des Konzerts entsprechenden Instrumentalstücke, darunter „Give Us Peace“ „Scarborough Fair“ und „Mountain Wind“.

Die Moderation übernimmt Dr. Rainer Schaller, 1. Vorsitzender der Stadtkapelle.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Sie kommen den beteiligten Vereinen und der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen zu Gute.