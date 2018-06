Kinderwelt Gersthofen und Musikzentrum Gersthofen nehmen Teil am Aktionstag Musik

Mit dieser grundsätzlichen Zielsetzung initiiert die Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM) seit 2013 jährlich den Aktionstag Musik in Bayern.Kinder singen und musizieren gemeinsam mit anderen und erleben die faszinierende Kraft der Musik unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft. Dieses gemeinsame Musikerlebnis macht allen Freude, baut Schranken ab und stärkt den Zusammenhalt. Denn wer mit anderen musiziert, hört auf den anderen und erlebt Gemeinschaft. Dieses Erlebnis soll allen Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit anderen Musizierenden möglich sein. Daher bildet das "Zusammen Singen" die Leitidee des Aktionstags Musik.Da dieser Gedanke wie angegossen zu unserer Arbeit nach den Leitsätzen der „Vorurteilsbewussten Pädagogik“ passt, wollten wir diesen Tag mit unseren Kindern besonders gestalten. Frau Deiser des Musikzentrums Gersthofen, deren Enkelkind, die gelbe Gruppe der Kinderwelt besucht, waren sofort begeistert von diesem Projekt und baten uns ihre Unterstützung an. Sie und ihre Mitarbeiter stimmten zum Einstieg unseres Besuchs das diesjährige Mottolied „Gemeinsam Lachen macht uns Spaß“ an. Anschließend teilten wir die Kinder in zwei Kleingruppen auf, um Rhythmusinstrumente kennen zu lernen, aus zu probieren und einmal auf einem echten Schlagzeug die Drum-Sticks zu schwingen. Sogar eine Auswahl unterschiedlichster „großer“ Instrumente des Musikzentrums durften getestet werden, hierunter vielen das Keyboard, das Akkordeon und die Trompete.Am Ende des Tages waren alle zufrieden und vielleicht wurde hier ja schon der Grundstein für eine große musikalische Zukunft gelegt…Vielen Dank an Frau Deiser und Ihr Team für die gelungene Zusammenarbeit und wir hoffen auf viele, weitere gemeinsame Aktionen!