Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Am Samstag, den 13. Mai 2017, findet wieder das Galakonzert des Jugendorchesters Gersthofen in der Stadthalle in Gersthofen statt. Unter der musikalischen Leitung von Maximilian Hosemann werden die jungen Musikerinnen und Musiker des B-, A- und Ü18-Orchesters ihr Können unter Beweis stellen. Die neue Bläserklasse stellt sich ebenfalls vor. Beginn ist um 19.00 Uhr.



Karten erhalten Sie bei allen Aktiven des Orchesters, im Weinladen Lemberger, im Buchladen Gersthofen sowie an der Abendkasse.