Jugendfahrt in die französische Partnerstadt Nogent-sur-Oise

Der deutsch-französische Partnerschaftsverein Nogent-Gersthofen lädt wieder ein zu einer Jugendfahrt in die Partnerstadt vom 11. - 18. April 2020. Das Programm, das unsere französischen Freunde für diese Woche zusammengestellt haben, steht unter dem Motto "Künste und Berufe" und wird vom deutsch-französischen Jugendwerk gefördert.

Schon jetzt ist für Jugendliche ab 13 Jahren die Anmeldung möglich, online unter www.nogent-verein.de oder unter der Adresse Richard-Wagner-Str. 4 in Gersthofen.

Letzter Anmeldetermin ist der 22. Februar. Französische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich.



Auch für die Jubiläumsfahrt im Mai läuft die Anmeldung schon

Für die Erwachsenenfahrt zum 50jährigen Jubiläum der Partnerschaft in Nogent vom 28. Mai bis 1. Juni 2020, die dem Anlass entsprechend sicher ganz besonders gestaltet sein wird, läuft bereits die Anmeldefrist bis spätestens 15. März.

Der Verein freut sich auf eine rege Beteiligung.

